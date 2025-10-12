ÇðvsÀîºêF »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï¡Û(»°¶¨FÇð)
Çð 4-1(Á°È¾1-1)ÀîºêF
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Çð]³ÀÅÄÍµÚö(26Ê¬)¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ(73Ê¬)¡¢ºÙÃ«¿¿Âç2(77Ê¬¡¢90Ê¬+2)
[Àî]ÏÆºäÂÙÅÍ(4Ê¬)
<Âà¾ì>
[Àî]¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á(56Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Çð]ÃæÀîÆØ±Í(81Ê¬)
[Àî]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ(45Ê¬+3)¡¢¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á(76Ê¬)
´Ñ½°:14,093¿Í
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿
¨¦¡È3ÅÀº¹¡É¤«¤é¤Î·àÅªÂçµÕÅ¾! Çð¤¬2Àï¹ç·×5-4¤ÇÀîºêF¤ò²¼¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø!!
Çð 4-1(Á°È¾1-1)ÀîºêF
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Çð]³ÀÅÄÍµÚö(26Ê¬)¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ(73Ê¬)¡¢ºÙÃ«¿¿Âç2(77Ê¬¡¢90Ê¬+2)
[Àî]ÏÆºäÂÙÅÍ(4Ê¬)
<Âà¾ì>
[Àî]¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á(56Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Çð]ÃæÀîÆØ±Í(81Ê¬)
[Àî]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ(45Ê¬+3)¡¢¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á(76Ê¬)
´Ñ½°:14,093¿Í
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿
¨¦¡È3ÅÀº¹¡É¤«¤é¤Î·àÅªÂçµÕÅ¾! Çð¤¬2Àï¹ç·×5-4¤ÇÀîºêF¤ò²¼¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø!!