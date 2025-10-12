¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï¡Û(»°¶¨FÇð)

Çð 4-1(Á°È¾1-1)ÀîºêF

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[Çð]³ÀÅÄÍµÚö(26Ê¬)¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ(73Ê¬)¡¢ºÙÃ«¿¿Âç2(77Ê¬¡¢90Ê¬+2)

[Àî]ÏÆºäÂÙÅÍ(4Ê¬)

<Âà¾ì>

[Àî]¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á(56Ê¬)

<·Ù¹ð>

[Çð]ÃæÀîÆØ±Í(81Ê¬)

[Àî]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝ(45Ê¬+3)¡¢¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á(76Ê¬)

´Ñ½°:14,093¿Í

¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯

Éû¿³:ÉðÉôÍÛ²ð¡¢¿¢ÅÄÊ¸Ê¿

¨¦¡È3ÅÀº¹¡É¤«¤é¤Î·àÅªÂçµÕÅ¾! Çð¤¬2Àï¹ç·×5-4¤ÇÀîºêF¤ò²¼¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø!!