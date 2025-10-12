¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï¡Û(E¥Ô¡¼¥¹)

¹­Åç 2-1(Á°È¾1-1)²£ÉÍFC

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¹­]¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(10Ê¬)¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ(75Ê¬)

[²£]»³º¬±Ê±ó(17Ê¬)

<·Ù¹ð>

[²£]¾®ÁÒÍÛÂÀ(28Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í(69Ê¬)¡¢ÅÄ½êÎÊ(69Ê¬)

¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·

Éû¿³:ÉÍËÜÍ´²ð¡¢ÄÅÌîÍÎÊ¿

¨§¹­Åç¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¥ë¥ô¥¡¥óÇÕÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê!! ¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Î¡ÈGERMAIN¡É¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç²£ÉÍFC·âÇË

¨¦ÂåÉ½Îý½¬¸å¤Ë¹­Åç¤Î¡ÈµÈÊó¡É´î¤ó¤ÀGKÂçÇ÷·É²ð¡¢¥«¥Ã¥×ÀïÆüÄøÌäÂê¤ËËÜ²»¡Ö´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×