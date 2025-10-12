◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×−6巨人(12日、横浜スタジアム)

初戦を落とした巨人は、ファイナルステージ進出へ勝利が絶対条件の中、第2戦を延長戦で敗れました。

初回、DeNA先発のジャクソン投手と対戦した巨人打線。1番に起用された佐々木俊輔選手がカウント2-1からの4球目、153キロのストレートをはじき返し、ライトへの先頭打者ホームランで幸先よく先制に成功。さらに、2アウトからヒットと四球で1、2塁のチャンスをつくると、6番の中山礼都選手が3ランホームラン。2本のホームランで初回から5点を奪いました。

しかし1回ウラ、5点のリードをもらった巨人先発の戸郷翔征投手でしたが、1アウト2塁からDeNA3番の佐野恵太選手にライトへの2ランホームランを許すと、その後四球とヒットでランナーをためた2アウト1、2塁。今度は7番の石上泰輝選手にレフトへの3ランホームランを浴び、リードがなくなりました。

それでも戸郷投手は2回、3回と投球を立て直すと4回の攻撃で代打を送られ交代3回50球、被安打6の5失点となりました。

4回からは西舘勇陽投手が登板しわずか9球で三者凡退に打ち取ると、回またぎで5回も登板。2アウト1塁として、この日ホームランを放っている佐野選手を迎えたところで、3番手・バルドナード投手へスイッチすると、代わったバルドナード投手は126キロのスライダーでタイミングを外し、レフトフライに打ち取りました。

そのまま同点で迎えた8回、巨人は6番手の大勢投手が回またぎで登板すると、DeNA先頭の蝦名選手に振り逃げを許しノーアウト1塁。続く桑原選手を打席に迎えると、大勢投手の1塁へのけん制球が悪送球となり、1塁走者が2塁へ進塁を許します。

その後、バントで1アウト3塁となるとここで3番佐野選手を申告敬遠し、守護神ライデル・マルティネス投手に交代。1アウト1、3塁から、マルティネス投手は4番筒香選手を空振り三振に仕留めますが、5番牧選手に死球を与え、2アウト満塁。それでも最後は6番山本選手をショートゴロに打ち取り、無失点で切り抜けました。

同点のまま延長に入ると10回、先頭の若林楽人選手がヒットで出塁し送りバントで2塁とすると、岡本和真選手が敬遠で1、2塁のチャンス。しかし岸田行倫選手がダブルプレーに倒れ無得点となります。

それでも11回、先頭の小林誠司選手がツーベースを放ち、その後送りバントとフォアボールなどで満塁とします。ここで1番・佐々木選手はボテボテのフォーストゴロとなりますが内野安打となり、ついに巨人が1点を勝ち越しました。

しかしそのウラ、2イニング目となった田中瑛斗投手が2アウトからヒットを許し盗塁でランナー2塁のピンチを作ると林琢真選手にタイムリーを浴び同点。さらに度会隆輝選手にヒットで１、3塁となると蝦名達夫選手にタイムリーを浴びサヨナラで敗れました。

巨人はこれでファーストステージ2敗となりファイナル進出はなりませんでした。