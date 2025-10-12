◇米男子ゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス最終日（2025年10月12日 神奈川県 横浜CC＝7315ヤード、パー71）

73位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、1ボギーの68で回り、6オーバーの69位で大会を終えた。

「ティーショットに課題が残った1週間だった」。4日間を通じたフェアウエーキープ率は61・67％は低迷。最終日も60％に止まり復調できないまま終わった。

特に14番では初日、2日目とティーショットを曲げてトリプルボギーを叩いただけに「初日、2日目と同じホール（14番）でミスが出てしまったり、イメージ通りの弾道を打ちにいく集中力が足りなかった」と反省の言葉を口にした。

収穫はアイアンショット。「4日間通してチャンスをつくれる回数は少なかったけど、今日は後半の4つのうち2つは150ヤード以内からチャンスをつくれた」。1番で5メートル、8番では2メートルにつけてバーディーにつなげたことに光明を見出した。

次戦はメジャー日本オープン（16日開幕、栃木・日光CC）。「来週も難しいセッティングになるので、いいショットを打っても結果がうまくいかないことが多くなると思う。メンタルのコントロールを強化できるチャンスだと捉えてやっていく」と意気込みを示した。