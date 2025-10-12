東大卒の起業家でクイズプレイヤー、タレントとしても活躍する伊沢拓司（３１）が１１日深夜にＭＢＳで放送された「かまいたちの知らんけど」に出演。子供が進学校に行きたいと考えるようになる要因を挙げた。

開成中、開成高を経て東大経済学部卒。「進学校に行く最大の強みって、授業とかじゃなくて“周り”なんです。“集団力”は問われるかもしれない」と言う。「僕は３分の１が東大行く学校だったんで、（東大）行くのが当たり前みたいな空気があった」。生徒の半分が東大を受験する環境だったそうで、「となると、会話の基準として、東大に行くのが前提で話が進む。行くマインドになるんです」。

奈良教育大卒のかまいたち・山内が「（中学で）開成に行くまでは？」と聞くと、「小学生は“親力”ありますね。塾に入れてると、わりと私立、公立関係なく、親御さんのマインドとして、（進学校に）行っといた方がいいんじゃない？という感じだと、やっぱ行くようになる。子供の考えられる価値観ってけっこう限界があるんで。親がうまくおだてて、『進学校の方が楽しいんじゃない？』とか。塾の友達が○○に行くから、自分も行こう、とか。“周り”の影響力は小学生はより大きいから。いい友達がいる環境を親がいかに見つけられるかが、正味大きいと思います」と指摘していた。