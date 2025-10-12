女子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン女子シングルス本戦のドロー（組み合わせ抽選）が１２日、会場のモリタテニスセンターうつぼで行われ、第１シードで世界ランク１６位の大坂なおみ（２７）＝フリー＝の初戦（１３日）は、今年の全豪オープン・ジュニア覇者の園部八奏（わかな、１７）＝ＩＭＧ＝に決まった。

大坂にとって、今大会は１７年以来８年ぶりの出場。前回出場時は東京開催だったが、今回は３歳までを過ごした生まれ故郷の大阪での開催。そして会場の靱公園は、自身がテニスを始めた原点の地でもある。同会場で開催された１９年の東レパンパシフィックオープンでは凱旋Ｖを飾っている。「帰ってくることができてうれしく思う。とてもたくさんのいい思い出がある。プレーする姿を見てエンジョイしていただけたら」と日本のファンに呼びかけた。初戦で対戦する園田の存在については知らなかったと明かした。

２３年に第１子を出産して２４年に戦線復帰。当初は「自分の体の中に自分がいないような感覚」と調子を取り戻すことに苦戦したが、９月の全米オープンで復帰後初めて４強に進出。「２大会（今回と東レパンパシフィックオープン＝１０月２０日開幕、有明コロシアム）でいい結果を残して、来年の全豪オープンに向かいたい」と復活を描く。