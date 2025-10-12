新木優子、芸能活動に定めていた“リミット”「自分の中で納得できてない部分があった」
女優の新木優子が11日放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系／毎週土曜23時）にゲスト出演。芸能活動に定めていた“期限”について打ち明けた。
【写真】新木優子の“ミニスカ私服姿” さまざまな角度から見る
この日の番組で新木は、20歳で訪れた人生初海外の地、スペインはバルセロナを再訪。スカウトをきっかけに10歳から芸能活動を始めたという新木は、ロケの中で自身の芸能活動を振り返りつつ「“順調だった”って当時の私は言い切れない感じだった」と告白。続けて「本当にオーディションも落ちてばっかりだったし」と話し「100個受けて、100個落ちるみたいな感じだったので」「自分の中で納得できてない部分があった」と苦しかった当時を振り返る。
さらに新木は、初めてバルセロナを訪問した20歳の頃を振り返り「ちょうどスペインに来た20歳の時が、大学2年生の自分の中で決めたリミットだったんですよね」と明かし「（当時は）事務所に入って10年で、4年制の大学に行くって決めて、最初の2年でお仕事が上手くいかなかったら、このお仕事をあきらめて辞めて、普通の仕事に就こうって高校3年生の時に決めて…」と意外な過去を語っていた。
スタジオで新木は改めて「（芸能活動が上手くいかなかったら）就活しようと思ってました」と明かした。具体的に志望していた職業もあったようで「（大学で）当時は英語コミュニケーション学科に通っていて、仕事に活かせればいいなって」「海外に行ってお洋服も好きだったので、バイヤーのお仕事とか、買いつけとか」と明かし、これには司会の今田耕司も「しっかりプランがあったんだ」と感心していた。
