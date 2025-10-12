２日、天津市内劇場でバレエを披露するダンサー。（天津＝新華社配信）

【新華社天津10月12日】2025年上海協力機構（SCO）サミット開催地の中国天津市は国慶節と中秋節の連休期間（1〜8日）中、旅行者数と観光消費がいずれも増加した。天津市文化・観光局が明らかにした。

連休中、同市を訪れた旅行者は前年同期比5.7％増の2219万5900人、観光消費の総支出は13.2％増の215億7500万元（1元＝約21円）で、都市の人気と文化・観光の活気がますます高まっている。

天津市文化・観光局の陳冰（ちん・ひょう）副局長は、SCOサミットの成功で、天津は川と海が映える景観や開放的な雰囲気、人々の温かさなど独自の魅力を伝え、サミット出席者の訪問地や報道で注目された場所は、人気スポットになっていると述べた。

３日、天津市の天石舫ふ頭広場で民族音楽を披露する出演者。（天津＝新華社配信）

連休中、サミットのメイン会場となった梅江コンベンションセンターの外広場が公開され、多くの市民や観光客が訪れた。サミット出席者の訪問地の一つである天津文化センターでは、ライトショーや無形文化遺産の展示と実演、民間芸能の公演などが行われ、好評を博した。

サミット期間中、特に注目された市内を流れる海河の夜景は、連休の観光消費をけん引する新たな原動力となった。観光客はナイトクルーズでライトアップされた海河沿いの景色を楽しみ、幻想的な雰囲気を味わった。（記者/宋瑞）

４日、天津市河西区の緑道公園でパフォーマンスを披露する出演者。（天津＝新華社配信）

２日、天津市の天石舫ふ頭広場で音楽を鑑賞する人々。（天津＝新華社配信）

７日、天津の古文化街で京劇を披露する出演者。（天津＝新華社配信）