そのボブ、老け見えかも！→【40・50代】丸っとマネして脱・昭和♡「こなれボブ」

40・50代を、今っぽく若見えさせてくれそうな「こなれボブ」にフォーカス。ナチュラルな毛流れやスタイリングで程よい抜け感をプラスして、垢抜けた印象に仕上げるのがポイントです。今回は、丸っとマネしたくなるようなこなれボブをピックアップ。大人世代だからこそ似合う、洗練されたボブを早速チェックしていきましょう。

透明感のあるカラーをプラス

ナチュラルな毛流れがおしゃれなこなれボブ。透明感のあるカラーを組み合わせることで抜け感がプラスされています。@0131miluketeaさんによると、「今回のカラーはアッシュパープルです」とのこと。パープルのニュアンスを加えたアッシュカラーは、秋のファッションやメイクにも合いそうです。

無造作なスタイリングでこなれ感アップ

こちらは、髪の動きによって軽やかさが演出されたフレンチボブ。シンプルでありながら洗練された印象なので、40・50代の大人女性にもぴったりです。無造作なスタイリングでラフに仕上げることで、こなれ感がアップしそう。

レイヤーでふんわりと立体的に

立体的で若々しい印象のシルエットを目指すなら、レイヤーカットを取り入れたボブがおすすめ。レイヤーによって髪のボリュームを調整できるのも嬉しいポイントです。こちらのボブは、結べる長さで扱いやすそう。ふんわりとしたエアリーな仕上がりは、女性らしさをキープしながらこなれ感を演出できそうです。

毛先の外ハネがアクティブな雰囲気

こちらのボブは、首元のくびれと毛先の外ハネがアクティブな雰囲気。毛先に動きをつけることでこなれ感のある印象に仕上がっています。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、若々しさを演出できそう。ワンカールでおしゃれにスタイリングできそうなところも魅力です。

