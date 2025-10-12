SNSの総フォロワー数が160万人を超える女性インフルエンサーで、タレントのひかりんちょ（22）が12日までに、自身のXで結婚を発表した。



【写真】幼なじみの夫と見つめ合いラブラブ♡トレーンが超長い豪華なウエディングドレス姿

ひかりんちょは「ご報告ーー!!!!」として、ウェディングドレス姿の2ショット写真とともに「このたび、私ひかりんちょは結婚いたしました。日頃から応援してくださる皆さまに、このような形でご報告できることを大変嬉しく思っております」と喜んだ。



結婚相手について「学生時代からの友人で、実は私が小学生の頃に好意を抱いていた相手でもあります」と、幼なじみであることを明かした。「年月を経て再び出会い、支え合う中で自然と大切な存在となり、このたびご縁を結ぶことになりました」となれそめを伝えた。



文書では「新しい生活を迎えるにあたり、より一層前向きに挑戦を重ね、皆さまに元気や笑顔を届けられる存在でありたいと思います。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。



ひかりんちょは2003年7月14日、静岡県出身。中2で不登校になったことがきっかけで、SNS活動を本格化した。19年に出版した初エッセイ「ありのままの私を受け入れずに批判する奴には、心の中で中指立てればいい」（KADOKAWA）がベストセラーに。21 年にＴＢＳ系「マツコの知らない世界」でテレビデビューし、日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」などにも出演。“Z世代の代弁者”とも呼ばれる。



（よろず～ニュース編集部）