¡Ú¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡ÛËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èÂåÉ½¡¦È¬Åè½ÙÍù¤µ¤óV¡¡¡Ö¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥Ý¥Ë¡¼¶¥ÇÏÁª¼ê¸¢¡ÖÂè15²ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡×¤¬12Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÄ¾Àþ¼Ç400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇºÇ½ª12R½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ7ÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿·è¾¡Àï¤ÏËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èÂåÉ½¤ÎÈ¬Åè½ÓÍù¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¤¬¡¢¿·³ãÀéÄ¾¤Î¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë³°¥é¥Á±è¤¤¤ò°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£È¬Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£