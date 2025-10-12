¾¾ËÜ·Ù»¡½ð

12Æü¸áÁ°¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê85¡Ë¤¬³êÍî¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¾¾ËÜ»Ô°ÂÆÞ¤Î»³ÎÓ¤Ç¡Ö¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬³êÍî¤·¤¿¡×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ãç´Ö¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³êÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ»ÔÇÈÅÄ¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê85¡Ë¤Ç¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸©¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤µ¤ì¾¾ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï12ÆüÄ«6»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÃç´Ö¤È3¿Í¤Ç¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤Î¤¿¤á»³¤ËÆþ¤ê¡¢Ìó100¥áー¥È¥ë³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£