¡Ö¤µ¤¡¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Ö±à¤Ø¡×¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º²Ö±à¤¬³«Ëë¡ª¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÅ«¤Ï£¹£±ºÐ¤ÎÌî¡¹Â¼¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤µ¤¡¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Ö±à¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¸µ¹â¹»À¸¥é¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÊóÆÁ³Ø±à¹â¹»£Ï£Â¡¡´äºêÀ¿¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¡Ë¡ÖÀëÀÀ¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÁª¼ê°ìÆ±¤Ï¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤ß¤æ¤ë¡Á¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö²Ö±à¡×¤Ç£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º²Ö±à¡£¤«¤Ä¤Æ²Ö±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£´£°ºÐ°Ê¾å¤Î£Ï£Â¤¿¤Á¤¬¡¢Êì¹»¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ç¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä£¹£±ºÐ¤ÎÌî¡¹Â¼Çî¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÅ«¤òÃ´Åö¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±£³Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£