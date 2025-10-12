20ºÐ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¡¢¥É¥¤¥ÄÄº¾å·èÀï¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¡ª¡Ø1-7¡Ù¤Î¾×·âÇÔÀï¤òÊ§¿¡
¥É¥¤¥Ä¤¬¸Ø¤ë¶¯¹ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¡£
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ë20ºÐ¤ÎÂç´ï¤¬¡¢11Æü¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾12Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬½èÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡ª
Ã«Àî¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ò²¼¤·¤¿¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë6»î¹ç¤Ç5¾¡1Ê¬¤È¤¤¤Þ¤ÀÌµÇÔ¡£
Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡£2012-13¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î2¥Á¡¼¥à¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë1-7¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ØFeverPitch¡Ù¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¡£CL¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤Ë1-7¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Ã«Àî¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£