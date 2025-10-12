¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£±£³Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡ËËüÇî¤Ä¤¤¤ËÊÄËë¡ªÆü»±¡¦¿åÊ¬¤Ê¤É½ë¤µÂÐºöËº¤ì¤º¤Ë
¡¡£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±£³Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËüÇî¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂæÉ÷£²£³¹æ¡££±£²Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£µ»þ¿äÄê¤Ç¡¢¶áµ¦¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òËÌÅì¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££±£³Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤Ø¿Ê¤ß¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌÉ÷¤ÇÆüËÜ³¤¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á±À¤¬Â¿¤¯¡¢»þÀÞ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï£²£°¡Á£²£´¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Á°Æü¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï±À¤ÎÂ¿¤¤ËÌÉô¤Ï£²£µ¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï£²£·¡Á£²£¹¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢Ãë´Ö¤Ï£±£°·îÃæ½Ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËüÇîºÇ½ªÆü¤ÏÆÃ¤Ëº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¿åÊ¬¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢´À¿¡¤¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬Å·µ¤²¼¤êºä¤Ç¡¢£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Î¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï¤Þ¤Àµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍè½µ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£