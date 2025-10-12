◇ルヴァン杯準決勝第2戦 柏4―1川崎F（2戦合計5―4）（2025年10月12日 三協フロンテア柏スタジアム）

柏が劇的な勝利で5季ぶりのルヴァン杯決勝進出を決めた。ホームの第2戦で先制を許して2戦合計1―4と崖っ縁に追い込まれながら、そこから4得点して試合をひっくり返した。

敵地の第1戦（8日）に1―3で敗れていた柏はホームも第2戦も開始4分で先制される苦しい展開。しかし、前半26分にFW垣田が右からの折り返しを決めて1点を返し、その後も攻勢を強めると、後半11分に相手DFウレモビッチが決定機を阻止して一発退場した。

数的有利な状況で好機を重ね、同28分に途中出場のFW仲間が右CKの流れから左足で追加点。2戦合計3―4とすると、4分後に仲間の左クロスにやはり途中出場のFW細谷が頭を合わせて合計4―4とした。さらに後半アディショナルタイムにも仲間の浮き球を細谷が胸で落とし、振り向きざまに倒れ込みながら右足でゴールを決めて勝ち越した。

柏は11月1日に国立競技場で行われる決勝で、2戦合計4―1で横浜FCを破った広島と優勝を懸けて戦う。