◇秋季高校野球大阪大会決勝 大阪桐蔭9―8近大付（2025年10月12日 GOSANDO南港）

大阪桐蔭が近大付に逆転勝ちし、2年ぶり13度目の秋の大阪大会優勝を飾った。

思わぬ試合展開となった。来秋ドラフト候補に挙がる最速152キロ右腕、先発・吉岡貫介（2年）が5回0/3を4失点で降板。2番手の1メートル92長身左腕・川本晴大（1年）も8回に4点を失い、3回4失点で降板を余儀なくされた。大阪桐蔭が誇る左右2枚看板がともに制球に苦しみ、2人で計11与四死球の8失点。だが、今年の王者はひと味違う。打線が劣勢を跳ね返した。

「ここで自分が打たないと、と思って。自分がここで試合を決める、という気持ちで打席に立ちました」

4番が決めた。7―8と劣勢で迎えた8回1死一、二塁。4番・谷渕瑛仁（えいと＝2年）の打球は左中間を深々と破った。2者が生還し、勝ち越しに成功した。谷渕は2―4の5回1死一、三塁でも左中間への2点二塁打を放っており、この日2安打5打点。4番の役割を果たした。

チームは大阪1位校として、18日開幕の近畿大会（さとやくスタジアム）に出場し、来春選抜出場を目指す。西谷浩一監督は「去年はここ（大阪大会の決勝）で負けてしまったので、それよりは一つ上にいけたということですね。近畿大会、しっかりやりたいと思います」と言葉に力をこめた。