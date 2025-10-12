¡ÚÏ¢Î©Î¥Ã¦¡Û¶¶²¼Å°»á¡¢ÆüÍËÄ«¤«¤é¤Ö¤Ã¹þ¤à¡Ö¤Ê¤¼ÁíºÛÁª¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤òÄ¾·â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡£±£²Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ËÄ¾·â¼ÁÌä¡£¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©Êø²õ¤ò¼õ¤±¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î»þ¤Ë¡Ê¸øÌÀÂ¦¤¬¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÁíºÛÁª¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ÎÆ¤ÏÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÁíºÛÁª¤ÎÅÓÃæ¤Çº£¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤°¡¢ÆÃÄê¤Î¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾ÅÞ¤ÎÁªµó¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ðÆþ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁíºÛÁª¤ÎÃæ¤Ç¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÎ¥Ã¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÄÉ·â¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ÎÎ¥Ã¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°¤Ë¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤¬¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ÎÃæ¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê»²±¡Áª¤Ç¡Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤Î¸º¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£