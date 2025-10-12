米女子ゴルフツアー「ビュイックＬＰＧＡ」最終日（１２日、中国・旗忠花園ＧＣ＝パー７２）、単独首位から出た勝みなみ（２７＝明治安田）が正規の１８ホールを６５と伸ばしたが、通算２４アンダーで並んだ世界ランキング１位、ジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフに敗れて米ツアー初勝利はならなかった。

２位に２打をつけてスタートさせた正規の１８ホール。リードを守ってラウンドを進めてきたが、１打リードの１７番パー５で追いつかれてしまう。勝がグリーン手前からチップインバーディーを奪い、リードを２打に広げたが、直後にティティクルに２オンからイーグルを決められてしまった。

そのままスコアが動かず突入したプレーオフ。２ホール目（１８番パー４同）にライバルはティーショットを左の池に入れるも３打目をピンそばにつけるスーパーショットで食い下がられてパーで分ける。その後も互いに譲らず、決着は５ホール目（１０番パー４）。勝はパーオンできなかった一方、ティティクルはピンそばにつけてバーディーを奪って勝負を決めた。

勝は、米ツアー本格参戦３年目で初のプレーオフで最も勝利に近づいたが、あと一歩届かなかった。「結構いいゴルフをしていたけど、最後の方でショットとパットでチャンスは一杯あったけど、入れられなかったのが負けた原因」と振り返った。悔しい思いは強いが「アメリカに来て初めてプレーオフをして自分の弱さを痛感し、伸びしろあると感じたのでもっと強くなれるように頑張りたい」と前を向いた。

来週は米ツアー「ＢＭＷ選手権」（韓国）に参戦する。「チャンスがあれば優勝できるように頑張りたい」と勝。先週も３位と好調モードが続くだけに、次こそは悲願達成なるか。