武豊騎手の公式インスタグラムが10日（金）に更新され、本日よる9時放送のTBS系・日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にゲスト出演することを報告。投稿では沢村一樹、吉沢悠とのオフショットも公開され、話題を集めている。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華俳優陣が顔を揃える。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の小説で、競馬の世界を舞台に人と馬が紡ぐ20年にわたる人間ドラマが描かれる。

『ザ・ロイヤルファミリー』第1話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

武豊騎手の公式インスタグラム投稿で「本作は、『家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく人と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー』。競馬を舞台に、夢を追い続ける人たちの情熱や、馬と人との深い絆が描かれています。そして、作品の中で自分も少しだけ出演させていただく予定です。これまで長く関わってきた競馬という世界を、違った角度から表現する機会をいただき、嬉しく思っています。ぜひ初回からご覧ください。」と綴った。

日本競馬界のトップジョッキーとして長年第一線を走り続ける武騎手が、ドラマの世界でどんな形で登場するのか――ファンの間でも注目が集まっている。