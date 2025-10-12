元カノに頼られたら「聞きたくない」とは言えない相談９パターン
元カレとヨリを戻したい！と思っても、いきなり再接近を図るのは難しいもの。アプローチのきっかけとして、拒否されにくい「お願いごと」を持ち掛ければ、やりとりの復活は可能になるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に「元カノに頼られたら『聞きたくない』とは言えない相談」をご紹介します。
【１】「実はどうしても忘れられない人がいる」など、核心に迫る恋愛相談
「『好きな人』って俺のこと!?と気にはなりますよね」（10代男性）というように、嫌な別れ方をしたわけではない相手なら、告白をほのめかすのも効きそうです。とはいえ、すでに新しい彼女がいるかもしれないので、過度の期待は禁物でしょう。
【２】「両親のことを話せる人がほかにいなくて…」など、深刻な家族の話
「事情を知ってる人にしか言えないこともあるから、聞くだけでいいなら聞くと思う」（20代男性）というように、プライベートな悩みを打ち明けるのもよさそうです。弱っている姿をさらけ出せば、同情から親身になってもらえるかもしれません。
【３】「ストーカーに狙われてる気がする」など、知人として見過ごせない問題
「『標的になってるかも…』と言われたら、放ってはおけない！」（20代男性）というように、身の危険を感じるほどのトラブルには、敏感に反応してもらえそうです。とはいえ、相手の親切心を期待するなら、どんなに気を引きたくても話を盛りすぎないよう注意しましょう。
【４】「親友が急に冷たくなってつらい…」など、共感を誘う人間関係の悩み
「思わず同情するような話だったら、やっぱかわいそうだし、助けたくなる」（10代男性）というように、真剣な悩みをぶつけることで、関心を引く方法です。元カレが正義感の強いタイプなら、遠慮せずに頼ったほうが効きそうです。
【５】「本当にごめん！今日だけ手伝って！」など、切羽詰まったヘルプ要請
「相手が困ってたら無視できないし、時間がないならなおさら断りづらい！」（20代男性）というように、のっぴきならない状況をアピールして、OKさせてしまう手もあります。その後、「お礼しないと気が済まない」などと誘ってしまえば、ふたりで会うことも可能でしょう。
【６】「PCがどうしても起動しなくて…」など、自分の得意分野にまつわる相談
「『あなたほど詳しい人はいないから』って言われたら、悪い気はしない」（20代男性）というように、元カレの自尊心をくすぐるのもよさそうです。交際当時を思い出して相手のツボを突けば、期待以上に親身になってもらえる可能性もあるでしょう。
【７】「試験対策ってどんなことをやってる？」など、共通の目標に関する疑問
「もう彼女ではないけど、仲間として情報交換できればこっちもありがたい」（10代男性）というように、双方にとって有益だと判断されそうな話なら、乗ってもらいやすいかもしれません。耳寄り情報をお知らせし合えば、継続してやりとりできそうです。
【８】「男の人ってこういうお店好きかな？」など、気軽に返答できそうな質問
「普通に友達として答えられるレベルの話なら、ぜんぜんOK！」（10代男性）というように、責任や重圧を感じさせない相談をするのもよさそうです。ただし、返事をもらったとたんに突っ込んだ話を始めると、当初の意図がバレてしまうので、慎重に対処しましょう。
【９】「そっちに私のピアスない？」など、遺失物捜索のお願い
「忘れ物の確認なら、面倒でもスルーできませんよね」（20代男性）というように、「事後処理」にからむ頼みなら、すんなり応じてもらえそうです。ただし、別れて時間がたってからだとやや不自然なので、タイミングは考えたほうがいいでしょう。
交際中の経験を思い出して、元カレの気を引く作戦を立てるとよさそうです。相手の状況次第では警戒心を抱かれるかもしれないので、タイミングも考えましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計123名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
