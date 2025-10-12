

福井市立森田中学

10月11日と10月12日の2日間に渡って、福井駅西口の複合施設ハピリンに付帯するにぎわい交流施設ハピテラス（1F）及びハピリンホール（3F）等3会場を舞台に、福井市の地域活性化連携協定の締結先であり地域共生及び社会貢献を継続的に行っている株式会社 LDH JAPAN協力の元、福井市の新たな秋のダンスイベント『ダン☆スタ FUKUI 2025』が開催された。

【写真】福井で開催された「ダン☆スタ FUKUI 2025」の模様

当日は LDHJAPAN の Social Innovation Officer を務める橘ケンチ（EXILE／EXILE THE SECOND）がオープニングの他様々なコンテンツに登場、同社の EXPG ENTERTAINMENT から EXPG STUDIO 選抜チームも参戦して両日の駅周辺を大いに盛り上げた。また、10月14日から羽田空港のエンタテインメントレストラン Live & Restaurant LDH kitchen THE TOKYO HANEDA で始まる福井市PR動画公開１周年記念『福いいネ！ 秋のランチフェア』の情報も明かされている。

これまで福井市と LDH JAPAN は、今回と同じくハピリンで 2022 年夏に行った『EXILE LIVE TOUR 2021“RED PHOENIX”』とのコラボイベント『FUKUI PHOENIX FESTIVAL feat. RED PHOENIX』や、LDH kitchen 運営の店舗を始め系列以外の人気飲食店とも共業してきた都市圏での数々の食フェア、LDH JAPAN 監修による『ふくいとそば。』のパンフレットやポスターといった一連の在来種そばプロモーション、女性誌及び番組と連動したメディア企画、新規就業や移住定住促進を意図した小澤雄太（劇団EXILE）出演の森林の魅力コンテンツ広域発信動画『FORESTRY きといきる。』、 2024 年3月16日橘ケンチが福井市特別 1 日駅長として迎えた北陸新幹線開業記念式典及び福井市主催の北陸新幹線福井開業イベント『北陸新幹線ウェルカムフェスタ』、北陸新幹線福井開業後の福井市を表現した2本のPRムービー『FUKUI Style 美食美酒編』及び『FUKUI Style 風光明媚編』など、食や農林水産業からシティプロモーションへと連携の領域を広げながら歩みをともにしてきた。

そして 2024年度、福井の未来を創るこどもたちにダンスの授業を通して特別な体験を提供する〈ダンス SEEDS プログラム〉と〈福井市の秋にダンスの祭典を！〉という 2 つの想いを具現化すべく、LDHJAPAN のサポートを受けて始動した『FUKUI ダン☆スタ PROJECT』 。このプロジェクトのイベントパート『ダン☆スタ FUKUI 2025』が、2025 年 10 月 11日、12日の2日間3会場でいよいよ正式なスタートを迎えた。

まず初日 10月11日オープニングにおける西行茂福井市長による開会挨拶の後、登壇した橘ケンチが「福井市の秋の祭典『ダン☆スタ FUKUI 2025』の記念すべき開幕の日、みなさん存分に盛り上がりましょう！」とメッセージを贈れば、福井商業高校チアリーダー部 JETS が華々しいパフォーマンスで魅了。県内のダンサーを中心におおよそ 1,000名に及ぶ130 グループがショーケースを敢行した中核企画『FUKUI HALLOWEEN STREET DANCE FES』はハピテラスで、福井商業高校 JETS 及びチアドリームプロジェクトなどによる『CHEER LOVE FUKUI』はハピリンホールで、それぞれ10月11日12日の両日を通して充実した催しを展開した。

その他にも、10月11日には北陸新幹線福井開業に合わせて誕生した福井市観光交流センターの階段前広場におけるブレイキンバトル『福井ブレイキン DAY』（トップ 8 以上はハピテラスでパフォーマンス）や、板敷駿希アナウンサーとともに橘ケンチがMCとして参加したNHK福井放送局主催の視聴者参加型ダンス番組『Cheer up! FUKUI』の公開収録も実施。続く2日目10月12日には EXPG ENTERTAINMENT から EXPG STUDIO 選抜チームによるスペシャルステージに加えて、〈ダンス SEEDS プログラム〉で EXPG のインストラクターからレッスンを受けた福井市立森田中学校の生徒有志も晴れの舞台で成果を披露するなど、個性溢れるコンテンツ群で世代を超えた観衆の集まった2日間3会場を大いに沸かせたのだった。

また、EXILEの先のツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』全会場の全出演者に加えて最終日に駆けつけた EXILE ATSUSHI と EXILE TETSUYA も記名したエクスクルーシブなサイン入りタペストリー（繊維業の盛んな土地柄らしく地元企業・日本ダムが製作及び寄贈）を会場内で本邦初公開した。この特別なタペストリーは、イベント終了直後の10月14日から11月24日までLive & Restaurant LDH kitchen THE TOKYO HANEDA にて福井市PR動画公開1周年記念と銘打って始まる『福いいネ！ 秋のランチフェア』でも展示されることがアナウンスされている。

さらに、LDH JAPAN による動画視聴サービス CL（シーエル）内番組『あちこちケンチ in 福井市』おろしそば編で試作された橘ケンチ考案レシピを先に述べた LDH kitchen THE TOKYO HANEDA のランチフェアで、GENERATIONS 案も 11月28日〜12月8日まで福井市観光物産館・福福館及び今回の撮影の舞台となった越前蕎麦俱楽部にて期間限定で『「つるつるいっぱいのおもてなし」福いいネ！フェア』としてメニュー化、『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』2025年12月6日、7日サンドーム福井公演の控える当エリアに華を添えるなど秋以降も充実の取組が目白押しとなっている。

橘ケンチ（EXILE／EXILE THE SECOND）コメント

昨年のプレイベントを経て、この度福井市の新たな秋の祭り『ダン☆スタ FUKUI 2025』が開催されました。LDH JAPAN やEXILEとして最も親和性の高い領域であるダンスを通じて地域活性化連携協定を結ばせていただいている福井市さんとご一緒できたことは、個人的にも地域共生及び社会貢献活動を大切に考えているLDH JAPANのSocial Innovation Officerとしてもとても嬉しく思っています。

2日間、 3会場にまたがって行われた各ステージはどれもすばらしく、この日を迎えるために関係者のみなさんや自治体職員の方々、そして何よりも市民のみなさんの想いが結集したことを実感しました。もちろんここはゴールではなく、福井の未来を創るこどもたちにダンスの授業を通して特別な体験を提供する〈ダンス SEEDS プログラム〉も含め『FUKUI ダン☆スタ PROJECT』は今後も続いていきます。年度を重ねて発展及び定着させていくべく引き続きサポートさせていただけたらと思っています。

また、週明け10月14日にはLDH kitchen THE TOKYO HANEDA で『福いいネ！ 秋のランチフェア』も始まります。福井市食のPR大使として盛り上げていきますので、羽田空港にお立ち寄りの際はぜひ越前福井の持つ食の魅力を体感していただけたらと思います。