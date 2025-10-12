テニスの木下グループ・ジャパン・オープン女子は１３日、大阪・モリタテニスセンター靱で開幕。初日を前日に控えた１２日は、４大大会４度優勝の世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が試合会場で記者会見し、「ここのコートにはいい思い出がある。いいプレーをして楽しんでもらいたい」と、生まれ故郷のファンにメッセージを送った。

大坂は、１９９７年の大阪市生まれ。以前、大坂が米国の記者に話したジョークに「大阪で生まれた人は、みんな大坂という名字になるの」とエピソードがある。３歳まで大阪にいたが、その頃、１歳年上の姉・まりとともに、テニスを始めたのが、今回の会場であるテニスセンターだった。

２０２１年東京五輪の準備のために、東京・有明テニスの森公園が使用できず、２０１９年に今会場で行われた東レ・パンパシフィックＯＰで優勝。「まだいろいろ大阪のことを覚えている。いい思い出ばかり」と、プレーへのモチベーションにもなっている。

９月７日に終了した全米で２０２１年全豪以来の４大大会４強入り。大坂が復活したと、誰もが認めたが、本人はかなり不満そうだ。「みんな知っていると思うけど、優勝しないと悔しいの。せめて決勝進出を望んでいた」。今大会は、堂々の第１シード。必ず地元で優勝を狙いたい。

そのためにも、まず１回戦が注目される。今年１月の全豪オープン・ジュニアを制し、５月にはジュニア世界ランキング１位に輝いた園部が相手だ。園部にとってはプロデビュー戦で「楽しみ」と言うが、大坂は、あまり園部のことを知らないという。１７歳の才能あふれる新人との対戦を前に、まずは自分のテニスに集中する。（吉松 忠弘）