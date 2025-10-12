¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¤¬±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¼¹Ç°¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡¡£±»àËþÎÝ¤Çº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç
¢¡£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£²Àï¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£±£²Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¼¹Ç°¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£
¡¡±äÄ¹£±£°²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î£Ä£å£Î£Á¤Î£¶ÈÖ¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£ÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥É¤Ç£±»à»°ÎÝ¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤«¤éºäËÜÍµºÈÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£ºäËÜ¤¬ÆóÎÝÅðÎÝ¤ò·è¤á£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤Î°ìÎÝ¤Ø¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÇÁýÅÄÂç¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£µð¿Í¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£