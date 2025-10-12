¥ª¥ê´ßÅÄ´ÆÆÄ¡¡¼¹Ç°¥ê¥ê¡¼¥Õ¶åÎ¤¤ÎÊ³Æ®¾Î¤¨¤ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¡×¡¡¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ï¡ÖµÜ¾ë¤âËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¡×
¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ý5ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè2Àï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ë¿ùËÜ¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡¢3²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ÈÀè¼ê¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎµÜ¾ë¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Î2¡¢3²ó¤È¼ºÅÀ¤·¡¢3²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢µÜ¾ë¤ÈÎ¾¤Ë¤é¤ß¤ÇÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥àºÇÂ¿11¾¡±¦ÏÓ¡¦¶åÎ¤¤ò4²ó¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¶åÎ¤¤¬4²ó¤Î2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉáÃÊ°Ê¾å¤Ëµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë¶É¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢62µå¤Ç4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤°Ê³Æ®¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶åÎ¤¤Îµß±ç¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¤½¤¤¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿´äºê¤¬ÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë±¦Íã±Û¤¨¤ÎµÕÅ¾Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£È¿·âµÚ¤Ð¤º¡¢4¡Ý5¤ÇÌµÇ°¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¶åÎ¤¤Ë·ÑÅê¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖµÜ¾ë¤âËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¶åÎ¤¤âÅê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤«¤é±¦ÏÓ¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤Åêµå¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢°ÕÌ£¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¡×¤ÈÆ±´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶åÎ¤¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Ï3°Ì¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÎÏ¤Îº¹¤Ï¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ëä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¾¡Éé½ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£