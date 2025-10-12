¡Ú ¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡Û¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾åÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¡¡¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡×¡¡¿³ºº°÷¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡¡¡ÖÊÑ´é¤âÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡¡ÌµÃã¤Ö¤êÌ¤¿ë
¡Ö2026 ¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î·è¾¡Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¾åÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡Û¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾åÌî¿¿»Ò¤µ¤ó¡¡¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡×¡¡¿³ºº°÷¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡¡¡ÖÊÑ´é¤âÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡¡ÌµÃã¤Ö¤êÌ¤¿ë
±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤¿¿·ÀîÍ¥°¦¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÈ¯É½¡£Ì¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾åÌî¤µ¤ó¤ÏÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Àî¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¥£¥¢¥é¤òÂ×¤»¤é¤ì¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¡É¤È¡¢°ì¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤ë¡É¤È¡¢´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼«¸ÊPR¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¾åÌî¤µ¤ó¡£¤¿¤Ã¤¿2¤«·î¤ÎÎý½¬´ü´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¡¢¿·Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÂÎ¤ÎÉ½¸½¤â¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£É½¾ð¶Ú¤Î»È¤¤Êý¤¬ÁÇÅ¨¡£ÊÑ´é¤âÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê...¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÖÊÑ´é¡×¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Í¡ª¡É¤È¡¢Âç¹²¤Æ¤Ç¾åÌî¤µ¤ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·è¾¡Âç²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤È¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¡Ê¿³ºº°÷ÀÊ¡Ë¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡É¤È¡¢¿³ºº°÷¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ë¼ÁÌä¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸å¤í¤Ç¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢¤ä¤ó¤ï¤êµñÈÝ¡£Ê¿¤µ¤ó¤â¡È»ä¤â¤Þ¤ÀÁá¤¤¤«¤Ê¡É¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢¡Ö±é²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¡Ö±é²Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÏÌµ¤·¡£¡Èº£Ç¯¤Ï¡Ö²Î¾§¡×¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£±é²Î¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤ÇOK¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¡¢»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¹ñ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ë°ÕÍß¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢µ¼Ô¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡È¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î3¿Í...¡É¤È¡¢²£¤ËÊÂ¤Ö¿·Àî¤µ¤ó¡¢Ê¿¤µ¤ó¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤µ¤ó¤ò¾®À¼¤Ç¥Á¥é¥ê¡£¤½¤ó¤Ê¾åÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢3¿Í¤Ï¡ÈÂç¾æÉ×¤À¤è¡É¡ÈËÜÅö¤Î¤ä¤Ä¸À¤¤¤Ê¡É¤È¸ý¡¹¤ËÍ¡¤·¤Ê¤¬¤é¶î¤±´ó¤ê¡¢¡È¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤¬°¤¤¡ª¡É¤È¡¢¥×¥Á¹³µÄ¡£²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¾åÌî¤µ¤ó¤Ï¡È¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤ÎÊý¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡É¤È¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÈÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÃÓÇ·ÆâÎ°±©¤µ¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ÏÃæÈøÌÀºÌ¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï13ºÐ°Ê¾å19ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Âè2²óÂç²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¤ä¡¢°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û