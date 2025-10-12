HANA、7人それぞれが語る“20年後の目標” 【全メンバーの回答あり】
7人組ガールズグループ・HANAが12日、Kアリーナ横浜で行われたファッション×音楽のスペシャルイベント『ZOZOFES』に出演した。
「ZOZOFES」は、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込めて開催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント。10月12日の1日目にRyosuke Yamada、超特急、HANA、13日の2日目に、YOASOBIとLE SSERAFIMが出演する。
本番前に報道陣の取材に対応したHANA。出演に際してKOHARUは「本当にうれしかったというのが素直な気持ちです。自分たちも普段からすてきな洋服を着させていただいたり、メンバーそれぞれのリクエストも含めて、スタイリストさんに組んでもらっている。“誰しもが平等にファッションを楽しむ”ことができているグループだと思っていて、そういうメッセージも世界に届けていきたいと思っています。自分たちがのステージに立って輝くことにやりがいや意味があるなと感じるので、きょうは頑張ってパフォーマンスをしたい」と目を輝かせた。
また、イベントになぞらえて、メンバーそれぞれに“20年後の目標”を問う一幕も。7人それぞれが回答したコメントは以下の通り。
＜MAHINA＞
そのまま、今のままでっていう感じで。本当に今すごく安定していますし、いつも楽しい生活を送っているので、そのまま、今のまま、向かうべきものにまっすぐ進んでいける自分になってたらなと思っております。
＜NAOKO＞
全然想像つかないんですけど。でもかっこいい女性になりたいなっていうのが目標です。仕事に対して全力な分、音楽するときは遊んでるとか、ずっとダンスしていたい、歌っていたいなって思います。
＜YURI＞
元気に生きていればいいなって思うんですけど、自分の軸がずっとブレてなければいいなっていう思います。
＜CHIKA＞
私は悔いのない人生を過ごせたらいいなって思うので、なんでも挑戦できる環境にいるからこそ、悔いのないように生きていきたいです。
＜KOHARU＞
個人的には世界がもっと広がると思うんで、今後。ファミリーがいてもいいなと思うし。それでも絶対舞台に立ってる人でいたいなとは思います。
＜JISOO＞
私も今のまま楽しく音楽しながら、いろんな国を旅行しながら、料理も頑張って勉強してみて、いろんな国のいろんな料理を作れるようになりたい。
＜MOMOKA＞
私は、誰かにその愛をちゃんと伝えられてる人になりたいなってすごく強く思っていて。メンバーのみんなを愛してるって気持ちだったり、愛されてるっていう気持ちだったり、今までお世話になった方々、こうしてお仕事一緒にしてくださってる方々にちゃんと愛を届けて、愛をもらって…というのができる人になっていたいなと思います。
