»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤ÇÃË¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¡20Âå½÷À¤¬ÇØÃæ¤ò¿ô¤«½ê»É¤µ¤ì¤ë¡¡ÍÆµ¿¸Ç¤Þ¤ê¼¡ÂèÂáÊá¤Ø¡¡µÜºê¡¦¾®ÎÓ»Ô
µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç20Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¿ÈÊÁ¤òµÜºê¸©Æâ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î20Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤ËÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¿ô¤«½ê»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÜºê¸©Æâ¤ÇÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Ç¶§´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò1ËÜ²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÃË¤òÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£