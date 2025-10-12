¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ÅÄÆâÞÌé¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥¿¥ï¥ì¥³¸ÂÄê¥ê¥êー¥¹
¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ÅÄÆâÞÌé¤¬¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó (produced by ²Æ ê¥²ð a.k.a. KUWATA KEISUKE)¡Ù¤ò¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¤Ç11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÌðÂô±ÊµÈ¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¡Ä¡Ä¡È´ÔÎñ¡ÉÄ¶¤¨¤ÆÅìµþ¥Éー¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¡Ë
¡¡ÅÄÆâ¤Ï¡¢1989Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Óー¥È¥ë¥º¤ËÆ´¤ì¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥®¥¿ー¹ØÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤ ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥¹¥È¥êー¥È¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬²»³Ú¤Î½Ð¼«¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Î¥Ðー¤ÇµÒ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ²Î¤¦¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡á¡ÈÎ®¤·¡É¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ËÜÆü10·î12Æü¤Ë·¬ÅÄ¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÅÄÆâ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶¶Ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÅÄÆâ¤¬¼«¼çÀ©ºî¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTraveling Man¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢ÅÄÆâ¤¬20ÂåÁ°È¾¤Ç¾åµþ¤·¡¢¶ùÅÄÀî±è¤¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢²¼Ä®¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¾ð·à¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÄó°Æ¤·¡¢¼«¿È¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿ºî²ÈÉ÷Ì¾µÁ ²Æ ê¥²ð¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£·¬ÅÄ¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¿Ø¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂ·¤¨¡¢³Ú¶Ê¤ò¿·Ï¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÎÍ½Ìó¤ÏËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ª¤è¤Ó¥¿¥ïー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÅÄÆâÞÌé¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦·¬ÅÄ²ÂÍ´¤µ¤ó¤Ë³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤³¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÂç»ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
