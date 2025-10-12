½éÈäÏªà¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×ÏÓá69ºÐ»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤ÎÆùÂÎ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤Þ¤À¶õ¼ê±Ç²è¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×
¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Çµ¤¹ç¤¤¡õ¾Ð´é¤ÇÎÏ¤³¤ÖÈäÏª
¡¡¸µ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Ç¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬¡¢¥à¥¥à¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¸ª¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê2»þ´Ö!!¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×Ä¾¸å¤ÎÏÓ¤ò½éÈäÏª!(½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¾Ð)¤·¤«¤â¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë?¤À¤è¤Í¡£¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅê¹Æ¡£¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ç¶ÚÆù¤Ë·ì±Õ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢°ì»þÅª¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£Æ°²è¤Ç¤Ï»ÖÊæÈþ¤¬µ¤¹ç¤¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿àÎÏ¤³¤Öá¤òÈäÏª¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¶õ¼ê±Ç²è¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤â¶ÚÆù¤â¥¬¥Ã¥Ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óJ¡×¤È¾Î»¿¤¬»¦Åþ¡£70ºÐÌÜÁ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£