勝みなみは米初優勝ならず「自分の弱さを痛感」 世界ランク1位ティティクルが5HのPO制し今季初の複数回V
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。勝みなみがジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフで惜敗。2位に終わった。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
単独首位で出た勝は7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。同じく最終日最終組で回った、世界ランキング1位のティティクルは、14番から3連続バーディ＋イーグルの猛攻で「63」をたたき出し、ともにトータル24アンダーで並んでいた。18番と10番で行われたプレーオフ。4ホール目までともにパーを重ねると、10番で行われた5ホール目で、勝はグリーン手前に外してバーディを奪えず。80センチにつけたティティクルがバーディとし、ティティクルに軍配が上がった。ティティクルは今季2勝目、通算6勝目を飾った。勝は2022年12月のQシリーズ（米最終予選会）を突破して、米メンバー入り。今年で3年目のシーズンを迎えている。歓喜の瞬間は目前だったが、涙をのんだ。大会を中継するWOWOWのインタビューでは「自分もいいゴルフをしていたと思うけれど、ジーノがすごくいいゴルフをしていた。最後もショットとパットでチャンスはいっぱいあったけれど、入れられなかったのが負けた原因。アメリカに来て初めてプレーオフして、まだまだ自分の弱さを痛感した。伸びしろがあるなと感じた。これからもっと強くなれるように頑張りたい」と話した。トータル19アンダー・3位にミンジー・リー（オーストラリア）。トータル17アンダー・4位タイには山下美夢有、ジェニー・ベ（米国）が続いた。日本勢は6人が出場。畑岡奈紗がトータル11アンダー・18位タイ。ともに6つ伸ばした吉田優利と馬場咲希が、それぞれトータル9アンダー・26位タイ、トータル8アンダー・32位タイ。竹田麗央はトータル6アンダー・40位タイだった。
