「ルヴァン杯・準決勝第２戦、広島２−１横浜ＦＣ」（１２日、エディオンピースウイング広島）

広島が２戦合計４−１で初優勝を果たした２２年以来３年ぶりの決勝進出を果たした。

アウェイの第１戦を２−０でリードしていた広島は前半１０分にＭＦ・加藤がペナルティーエリア内で倒されてＰＫを獲得。これをＦＷ・ジェルマンが冷静決めて先制に成功した。

しかし、同１７分に広島ユース出身でもある相手ＭＦ・山根にミドルシュートを突き刺されて同点に追いつかれた。それでも後半３０分に途中出場のＦＷ・ジャーメインが豪快なミドルシュートでゴールネットを揺らし、勝利で決勝進出を決めた。

２２年は同杯決勝でＣ大阪と対戦し、後半ＡＴにソティリウが劇的ゴールを決めて２−１で初優勝を果たした。決勝は１１月１日に国立競技場で行われる。

この日の試合を振り返ったスキッベ監督は「横浜ＦＣのようなリーグ一のフィジカルを持った相手に闘った試合でした」とコメント。「後半は自分たちが足元でサッカーをできるようになった。いずれにせよファイナルに進出できることをうれしく思います。良い決勝になると思います」とうなずいた。

一方で、前半でＭＦ・田中聡が接触プレーで負傷交代するなど、フィジカルを前面に押し出してくる相手と激しくぶつかり合う場面もあった。