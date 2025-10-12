「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ファーストＳ突破を決めた。

ドラマは１点を追う八回。３番手の岩崎を攻め、２死から万波、矢沢の連打で一、二塁。ここでレイエスが右翼フェンス直撃の逆転適時打を放ち、本拠地が大歓声に包まれた。一走・矢沢が間一髪のタイミングでセーフとなると、新庄監督もベンチ前でガッツポーズを繰り出した。

試合後、新庄監督は「ふらついてます」と笑いながら報道陣の前に現れ、興奮でかすれ気味の声で「こういう試合を今日来てくれたファン、全国のファイターズのファンに魅せられたのが一番うれしい」とうなずいた。

昨年のＣＳファーストＳでも終盤の逆転劇で突破。「去年は万波くんがあと一球というところで打ってくれて、今日はモーレ、レイエスがああいう当たりを打って。（一塁走者が）矢沢君じゃなかったらゾッとしますね。クッション処理もものすごくいい形でいいカットプレーで。矢沢君か、五十幡君じゃなければ同点止まりだった」と大激闘を振り返った。

オリックスとの接戦を制し、王者ソフトバンクが待つＣＳファイナルＳへ。新庄監督は「営業的には明日やって勝ったほうがね」と笑いながらも、「今年のシーズンを戦って成長は感じていた。あとはファイナルで去年の悔しさを胸にどうやって戦って、こっちに戻ってくるか。選手たちが強い気持ちを持っている。信頼して臨みたい」と自信をにじませた。