¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û»°¹ñ¡¡£³ÁöÏ¢Â³£±¹æÄú¤Î¶¯±¿¤òÀ¸¤«¤¹µÈÂ¼À¿
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ£³£Ä£á£ù£ó¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê£±£²Æü¡¢»°¹ñ¡Ë
¡¡µÈÂ¼À¿¡Ê£³£¶¡Ë¡áÀÅ²¬¡¦£±£°£µ´ü¡¦£Á£²¡á¤¬¥ê¥º¥à¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡£²ÆüÌÜ£¹£Ò¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨Áö¡£¥³¥ó¥Þ£°£²¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁ´Â®¡£Â¾Äú¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±¼þ£±¥Þ¡¼¥¯¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó¤ÇËÄ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢µ¤°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²óÅ¾¤ò¾å¤²¤ëÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÍ¥½Ð£±²ó¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ½Áª¤òÆÍÇË¡££±£²Æü»þÅÀ¤ÎÍè´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£³£´¤Ç£¸´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±Éüµ¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È£³ÁöÏ¢Â³¤Ç£±¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¡¡¡Öº£Àá¤Ï¥á¡¼¥«¡¼µ¡¤ò°ú¤¤¤¿¤·¡¢ÃêÁª¤â£±¹æÄú¤Ð¤«¤ê¤È¡¢¹¬±¿¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¡Ö¹ç¤¨¤Ð¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÂ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºòÇ¯£±·î¤Î³÷·´°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£¶²óÌÜ¤Î£Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£