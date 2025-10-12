KOC¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÖÀÄ¿§1¹æ¡×²¾²°¤½¤¦¤á¤ó¡¡·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡ÖÀÄ¿§1¹æ¡×¤Î²¾²°¤½¤¦¤á¤ó(34)¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²¾²°¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Æü·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¾Ú¿Í¤Ï¥¬¥Á¥ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ¿§1¹æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Öº£Æü¤È½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£10·î10Æü¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈÁ°Æü¤Ç¤¹¡ª¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿§1¹æ¤Ï11Æü¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ç½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î²¾²°¤ÏËÜÌ¾¤Î¡Ö²¾²°ÁÛ¡×¤«¤éºòÇ¯7·î¤Ë¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£