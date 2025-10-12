「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ＣＳファーストＳ突破を決めた。

ドラマは１点を追う八回、２死から万波、矢沢が連打でチャンスメーク。ここでレイエスは岩崎の１５６キロを捉え、右翼フェンス直撃の２点適時打を放った。新庄監督もベンチ前でガッツポーズ。苦しい展開をひっくり返した。

試合後、お立ち台に上がったレイエスは「ヨッシャー！」と大絶叫。「ホントウニ（日本語）、とても大興奮です。とてもエキサイトしてました」とうなずいた。

八回の打席では「『お前には経験がある、お前には実力がある』と自分に言い聞かせていました」とし、会心の一打に「とても幸せです」と笑みを浮かべた。

２年目の助っ人は片言の日本語を使ってファンに思いを伝えようと、必死に語りかけた。「エエッと…。ホントに。ホントにワタシ。エブリデー、ニアーマンション、ワカル？ウォーキング、メニーメニーファンがレイエスセンシュ、クライマックスシリーズガンバッテ。ホントニ、ガンバリマス！」。大声を張り上げると、本拠地から大歓声がわき起こった。

続けて、再び日本語で「ファンノミナサン、マダマダマダＯＫ？」と、先があると言わんばかりにファイナルＳへ決意。「僕たちは絶対大丈夫です！！」とうなずいた。