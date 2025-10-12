¥ß¥¥Æ¥£&¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥²¥Ã¥È¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ&»³¸ýÃÒ»Ò¤ÏÃçÎÉ¤¯ÆÈÎ©¤Ø¡Ä¤À¤«¤éÉ×ÉØ±ßËþ¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡õ¾±»ÊÃÒ½ÕÉ×ºÊ¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸µ¡¹ÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤Î½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÉ×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÉ×ÉØ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾±»Ê¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡Á¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡É×ÉØ¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ÎÀÎ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¹âÅçÃéÉ×¡õ¼÷Èþ²ÖÂå¤Î¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎáÏÂÈÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷4Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µV6¤Î»°Âð·ò¡£»°Âð¤Ë·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¡Ê¥ß¥¥Æ¥£¤Î¡Ë´é¤¬¥¿¥¤¥×¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾±»Ê¤¬¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¥ß¥¥Æ¥£¤ÎÎÁÍý¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤âÌÜÊ¬ÎÌ¤Ç»°Âð¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤Éé¤¤¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÁ°È¾¤Ï¿©ºà¤òµá¤á¤Æ2¿Í¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±¡£Èª¤Ç¼ý³Ï¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÊýË¡¤Ê¤ÉÀ¸»º¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¥ß¥¥Æ¥£¤ÎÅ¬Åö¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎÁÍý¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤È¡Ê¸µ¡ËÉ×¤ÎÂçÀ¡¸Ìé¤¬ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤òºî¤ë¡Ö¥»¥¤¥·¥å¥ó¤Î¿©Âî¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£Ç¯¤Îº¹·ëº§¤ÇÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤è¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥å¡¼¥ë¤ÇÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÅâÂô¼÷ÌÀ¡õ»³¸ýÃÒ»Ò¤ÏÉ×ÉØÃç¤è¤¯ÆÈÎ©¤Ø
¡¡É×ÉØ¶¦±é¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇËÜÊÂ·ò¼£¤È´Ý»³·ËÎ¤ÆàÉ×ºÊ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡õ¶áÆ£Àé¿ÒÉ×ºÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CM¤Ç¤ÏÈ¿Ä®Î´»Ë¡õ¾¾ÅèºÚ¡¹»ÒÉ×ÉØ¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¡õÃçÎ¤°Í¼ÓÉ×ÉØ¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPR¤Ç²ìÍè¸¿Í¡õÜÆÁÒÆà¡¹É×ÉØ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£ÉÔÎÑ°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½É×ÉØ±ßËþ¤Û¤ÉÂº¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È»³¸ýÃÒ»ÒÉ×ºÊ¤âÄ¹Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦²»¤«¤é2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¡ÖTEAM¡¡KARASAWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¡¢»³¸ý¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ï¥ÃÎ¥º§¤«¡Ê¡ª¡©¡Ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯ÆÈÎ©¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
¡¡·ÝÇ½³¦°ì¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡£Àè·î¡¢¼«Âð¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Î·Ý¿Íº²¤ò¸«¤¿»×¤¤¡£½»¤Þ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿2¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´èÄ¥¤ì¥Ú¡¼¥Ñ¡¼É×ºÊ¡ª
