¾×·â¤ÎÅÅÃÓ78kWh¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥702km¡ª ¿·¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤Î¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Ë½é»î¾è¤·¤¿¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤ã¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥§¥é¡¼¥ê849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ½é¾åÎ¦¡ª 1050ÇÏÎÏ2¿Í¾è¤ê¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê7000Ëü±ß¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤è¡©
¡¡Æü»º¥ê¡¼¥Õ
¡¡¡Ê¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§¡ï5,188,700¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Á¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö²Á³Ê¤Ï¡Ä¤³¤¦¤´´üÂÔ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥ê¡¼¥ÕÃ´Åö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°ëÉôÇî¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡¡Æü»ºÉü³è¤ÎÃû¤·¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Î¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤¬¿ë¤Ë¹ñÆâÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ºÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎB7¥°¥ì¡¼¥É¤«¤é¤À¤¬¡¢¶Ã¤¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç¡¢½¾Íè¤Î60kWh¤«¤é78kWhÅÅÃÓ¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç702km¡ª¡¡¼Âµ÷Î¥¤Ï600kmÁ°¸å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Áö¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¤Ï½½Ê¬²á¤®¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¡¢B7¥°¥ì¡¼¥É¤Ç½¾Íè¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ì518Ëü8700±ß¥¹¥¿¡¼¥È¤È°Õ³°¤Ë°Â¤¯¡¢Êä½õ¶â¤ò»È¤¨¤Ð³Ú¾¡¤Ç400Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ÏÍè½Õ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î55kWhÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖB5¡×¥°¥ì¡¼¥É¤À¡£
¡ÖÀèÆü¥¹¥º¥½éEV¤Îe¥Ó¥¿¡¼¥é¤¬400Ëü±ßÀÚ¤ê¤Ç½Ð¤¿½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä°ëÉô¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤íËÁÆ¬¤ÎÊÖ»ö¡£¤½¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥º¥¤ò°Õ¼±¤·¤¿²Á³Ê¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿´üÂÔÂç¡£¤¤¤è¤¤¤èÆü»º¤âÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÆüËÜ¼Ö¤é¤·¤¤¼ÂÄ¾¤ÊEV
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤Ï¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¾è¤Ã¤¿¼Â¼Ö¤Î¥ê¡¼¥ÕB7¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸øÉ½ºÑ¤ß¤Ç¡¢º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤µ¡£Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¤Ï4360¡ß1810¡ß1550mm¤Ç¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬2690mm¤È¡¢µì·¿¤è¤ê12cm¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉýÈùÁý¤À¤¬¹â¤µ¤ÏÈù¸º¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0µ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤Ê¤·»ÅÍÍ¤ÏÆüËÜ¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥é¥¯¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¥ª¥Þ¥±¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Æþ¤ëe¥¢¥¯¥¹¥ë¤¬¾®·¿²½¤·¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯ÀÚ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¼è¤ê²ó¤·¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼ÖÆâ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¸å¥·¡¼¥È¶¦¤Ë¿ÈÄ¹175cm¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÉáÄÌ¤ËºÂ¤ì¤ë¡£¥é¥²¥Ã¥¸¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï435ℓ¤«¤é420ℓ¤Ë¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤¬¼Â¼ÁÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤¤¤Þ¤É¤¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥²¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÀïÎ¬¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¤ä¿·À¤Âå¤Î12.3¥¤¥ó¥Á¡ß2¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤³¤½È÷¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥ÛÅª¤Ë»È¤¨¤ë¥Æ¥¹¥é¥â¥Ç¥ëY¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë´¶¤ÏÇö¤á¡£¥¢¥Á¥é¤ÏÌµÀþ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Çµ¡Ç½¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤ÉÌ¤Íè»Ö¸þ¤À¤¬¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Ï¼ÂÄ¾¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÆüËÜ¼Ö¤é¤·¤¤¥Þ¥¸¥á¤µ¤ò¥¡¼¥×¡£
Æ°Åª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àEVÊÂ¤ß¤Ë
¡¡Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤âÂçÉý¿Ê²½¤·¤¿¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¥Ñ¥ï¡¼&¥È¥ë¥¯¤Ï218ps&355Nm¤È¡¢µì·¿Èæ¤Ç¥È¥ë¥¯¤¬ÈùÌ¯¤ËÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¹ü³Ê¤Ï°ì¿·¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥àEV¤ÎÆü»º¥¢¥ê¥¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Î¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤ÎCMF-EV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ·ãÊÑ¡£¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¬¥Ã¥Á¥ê´¶¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ï¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ÃÂ®¤ÏÅÅÃÓ¤¬Áý¤¨¤Æ½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÖ²÷¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä¿·¤¿¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥¿¡¼¤òÊ£¿ôÊ¬³ä¤·¤¿¿··¿¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ò¥å¡¼¥ó¤ÈÓ¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼²»¤ä¿¶Æ°¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹â¤«¤Ã¤¿Æ°Åª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àEVÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¤Íè¤Î¹âµé¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁö¤ë¥¹¥Þ¥ÛÅª¡×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤È¥Æ¥¹¥é¤äÃæ¹ñEV¤È¤Ï°ã¤¦¿Ê²½¤ÎÊý¸þ¤ò¹Ô¤¯EV¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°Â¿´°ÂÁ´¤ÎÆüËÜÀ½EV¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¿··¿¥ê¡¼¥Õ¡£²Á³Ê¤âÊä½õ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¿¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÂÄ¾¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¸¥á¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤EV¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë