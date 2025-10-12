◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦 柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）

第１戦（８日）を１―３で敗れていた柏は前半４分に川崎ＭＦ脇坂に先制点を許し、合計１―４と３点を追う苦しい展開となった。前半２６分に、ＭＦ山之内の折り返しをＦＷ垣田が右足で決め、前半を１―１で折り返した。

２点を追うホームの柏は後半開始から、ＤＦ古賀、ＭＦ原田、ＦＷ細谷と３枚を投入した。後半１０分、細谷が前を向いて突破を図ろうとしたところを川崎ＤＦウレモビッチがファウルで止め、退場処分に（同１１分）。１０人となった川崎に対し、柏が勢いを増し、２８分にはショートコーナーからＭＦ仲間が左足でニアサイドを抜いて１点を返した。

後半３２分、柏は左からのクロスをエース・細谷が頭で決めて、３―１とし、２戦合計スコアで同点とした。そして迎えた後半アディショナルタイム２分、浮き球パスを受けた細谷が胸トラップから右足で振り抜きざまに決め、４―１。合計５―４と逆転した。柏が準優勝した２０年以来の決勝の舞台にたどり着いた。１１月１日に決勝戦（国立）で広島と対戦する。

川崎は１０人になった後、若いＤＦ土屋、神橋をピッチに送り込み、５―３―１の布陣で戦ったが、今季リーグ３位と好調の柏の勢いを止めきれなかった。６年ぶりの決勝進出を逃し、２年続けて４強で姿を消した。