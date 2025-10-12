◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人２―１ロッテ（１２日・都城）

巨人の園田純規投手が、４回２安打無失点、３奪三振と好投した。

フェニックス・リーグのロッテ戦に先発。初回、２本の安打と暴投で１死二、三塁のピンチを背負ったが三振、三ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。その後は１つ四球を与えたが無安打に抑える安定した投球を見せた。「フォアボールの出し方は良くなかった。そこはしっかり反省したい」と振り返った。

多彩な変化球を操るが、この日はイニングごとに使う球種を限定。「どうやってコンビネーションを作ってやっていくかを意識していた。球種が少ない分いろいろ考えて投げられるので、そういう練習にはなるのかな」と試合のテーマを明かした。

育成２年目の今季は２軍で先発ローテーションに定着し無傷の８勝を挙げた。「シーズン後半はちょっとバテて球が弱かったり、球速、出力が出なかったりとかがあった。しっかり１年間通して戦えるスタミナとか体とか、コンディションの調整も１年間先発で回ってわかったので、来年につなげることがいっぱいある。頑張ります」と意気込んだ。