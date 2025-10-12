【モスバーガー】モスチキンパック5本入りと交換できるチケット販売中。後日使える100円クーポンももらえるよ〜。

モスバーガーは、2025年10月8日から『モスチキンパック（5本入り）』と引き換えできる『モスチキンチケット』を販売しています（一部店舗除く）。また同日から、冷凍の『香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜』が数量限定で登場しました。

ギフトにもぴったりな『モスチキンチケット』

今回販売される『モスチキンチケット』は、『モスチキンパック（5本入り）』と引き換えることができるチケットです。購入店舗以外でも引き換え可能なので、ギフトとしても使えます。

『モスチキンチケット』の引き換え期間は10月8日から2026年2月28日まで。クリスマスに限らず、家族や仲間同士で集まる時に便利です。

価格は1500円。数量限定につき、なくなり次第終了します。なお、ネット注文や宅配では使用できません。

また、『モスチキンチケット』購入特典として、後日使える「100円クーポン」をチケット1枚につき1枚もらえます。

「100円クーポン」の利用期間は12月26日から2026年2月28日まで。

クーポンは、『モスチキンチケット』を購入し、店舗で『モスチキンパック（5本入り）』を予約した人に進呈されます。なお、数量限定につきなくなり次第終了です。

お得で便利なネット特別予約注文も

さらに、11月12日からは、12月20日から25日までに受け取るモスチキンの予約ができる「ネット特別予約注文」の受付がはじまります。

予約特典として、『モスチキンパック（5本入り）』と『冷凍モスチキン（5本入り）』の予約数1個につき1枚の「特別予約注文限定100円電子クーポン」がもらえます。さらに12月14日までに注文すると、早割として100円お得に購入可能です。

「特別予約注文限定100円電子クーポン」の利用期間は12月26日から2026年2月28日まで。

クーポンの提供は会員限定となり、早割の適用はネット決済可能なモスカードの「モスネット注文会員」が対象となります。

単品の『モスチキン』や新商品の『香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜』の予約もできますが、割引や特典については対象外です。

テイクアウト専用の新商品も登場

キャンペーンを開始する10月8日から、冷凍のテイクアウト専用商品『香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜』が数量限定で登場しています。

数種類の醤油を合わせて旨みと香りを引き立たせ、味噌を加えることでコクをプラスしたモスならではのおいしさです。国産レモンで味のキレとスッキリ感を出し、さらに山椒やジンジャーパウダーで味の厚みと風味を格上げしています。

「人混みを避けたい」「食べたいときに簡単に調理したい」などのニーズにもマッチし、クリスマスシーズンにもぴったりの商品です。

価格は650円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部