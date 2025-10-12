フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を2度訪問したことを明かし、「万博が終わってしまう！！」と13日の閉幕を惜しんだ。

「万博が終わってしまう！！寂しい！！！」と書き出し、「1度目は6月に1人で。この時はコモンズと8個のパビリオンを楽しみました カタールレストランやブルンジのパフェも」とレストランでの自撮りなどを6枚の画像を投稿。

「とっても楽しくて、また来られたらいいなぁと思っていました そして…」と次の投稿へ続け、「万博3ヶ月ぶり2回目は親友と！混んでいたけどそれもまたとっても楽しかった ドローンショー良かったなぁ」とミャクミャク像の前で親友とポーズを決めるショットなどを公開した。

13日で半年間の会期に幕を閉じるが、「万博はゴゴスマでも毎日お伝えしていたし、ライブカメラもちょこちょこ見ていたので、終わってしまうのさみしすぎて泣きそうです」と思いを明かし、「本当に楽しい思い出！！！！！ミャクミャク大好き ありがとう！！！」と思い入れたっぷりにつづった。

フォロワーからは「愛子さんカワイイ」「さすが おひとり様大好き」「行動派ですごい。見習います」「愛ちゃん2回目の万博楽しめたようでよかった」などのコメントが寄せられている。