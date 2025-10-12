ÂçÄÅº×¡¢±È»³½ä¹Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡Éü¸µ¿·Ä´¡¢ËëÁ¯¤ä¤«¤Ë
¡¡ÂçÄÅ»Ô¤Ç12Æü¡¢Ìó400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·Â¹¿À¼Ò¤Î¡ÖÂçÄÅº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ë²Ú¤ÊËë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿13´ð¤Î±È»³¤¬¡¢Í¥²í¤Ê¤ª¤Ï¤ä¤·¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é½ä¹Ô¤·¡¢Ìó13Ëü5Àé¿Í¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤Î¸«ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡13´ð¤Î¤¦¤Á¡¢´Ý²°Ä®ÃÏ¶è¤Î±È»³¤Ï¹ñ¤ÎÊä½õ¤Ç2Ç¯¤«¤±¤ÆËë¤ò¿·Ä´¡£¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤ÎÌµ¿¦µ×Ìî¾½»Ë¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÂçÀÚ¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡±È»³¤Ë¤Ï¸Î»ö¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤¯¤ê¤¬¾þ¤é¤ì¡¢Àº¹ª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬Í¯¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤ÎÈ¬ÌÚÂô¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ï¡ÖÅí¤¬¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¯¤È»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£