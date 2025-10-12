◇米女子ゴルフツアー ビュイックLPGA 最終日（2025年10月12日 中国 上海旗忠GC＝6703ヤード、パー72）

単独首位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は7バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算24アンダーの首位でホールアウトしたが、世界ランク1位のジーノ・ティティクル（22＝タイ）とのプレーオフに敗れて2位となりツアー初優勝を逃した。ホールアウト後にはWOWOWのインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。

――プレーオフまでもつれ込んで最後の最後までいい戦いをしていた？

「私も7アンダーで結構いいゴルフをしていたと思うけど、ジーノが9アンダーで回って凄くいいゴルフをした。最後の方もチャンスはいっぱいあったけど、入れられなかったのが自分の負けた原因だと思う。来週はチャンスがあれば優勝できるように頑張りたい」

――先週に続いて優勝争いをして得たものは？

「最終組でしかもトップランキングの選手と最終日一緒に回って、やっぱり落ち着いてラウンドしているし、チャンスで（パットを）入れてきたり、ボギーを打った後もしっかりリカバリーするのが早いなと思ったので、そこは見習いたい」

――優勝まで手が届くところにいる？

「本当にそう思うし、アメリカに来て初めてプレーオフして、自分の弱さを痛感したというか、まだまだ伸びしろがあるなというふうに感じたので、これからももっと強くなれるように頑張りたい」

――応援してくれたファンにメッセージを？

「応援してくださってありがとうございました。優勝にはちょっと届かなかったけど、今凄くいいゴルフができていると思うので、まだまだ試合はこれからもあるし、これからチャンスをつかんでいけるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします」