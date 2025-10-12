◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 5-4 オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムがCSファーストステージ第2戦に逆転勝利。無傷でのファイナルステージ進出を決めました。

この日はHR攻勢に出たオリックスと、ヒットを量産した日本ハムによる点の取り合いとなります。試合中盤にはオリックスの1点リードのままこう着状態となるも、8回。2アウトから連打でチャンスをつかんだ日本ハムがレイエス選手の2点タイムリーで逆転に成功します。9回は2連投になった齋藤友貴哉投手が三者凡退に抑え、ゲームセットとなりました。

勝利後のお立ち台にあがったのは、投打のヒーローであるレイエス選手と齋藤投手。2選手とも興奮冷めやらぬ様子を見せます。

レイエス選手は第一声「ヨッシャー！」と雄たけび。続けて「本当に、とても大興奮です」と笑顔を見せました。続けてレイエス選手は打席での立ち振る舞いにも言及。ぶつぶつと独り言をつぶやくようなそぶりを見せていましたが「大丈夫、レイエスお前には経験がある、お前には実力がある」と自身に言い聞かせ鼓舞していたことを明かしました。

さらに最後の打席について聞かれると「あの場面というのは、全国の子どもたちが夢に見る、そんな場だと思う。こんなステキなファンの皆さんにも囲まれて、また日頃からたくさんのチームメートが支えてくれて。とても幸せです」とコメント。さらに球場にかけつけたという2人のいとこにも感謝を口にしました。

さらに球場の近くに住んでいるというレイエス選手は、日頃からたくさんのファンに声をかけられエールをもらうそうで「本当に！がんばります！」と日本語で語りました。

続けてマイクを受け取った齋藤投手は、力強く右手をつきあげ「最高でーす！」と絶叫。声援に背中を押してもらったことを明かし、ファンへの感謝を口にしながら「勝つのみなんでね、全員で勝ったんじゃないでしょうか」と語ります。さらに「みなさん、自分たち福岡に行ってくるんで。絶対帰ってきますよエスコン！待っててください！」と声をあげ、ファンからも大きな拍手が起こりました。

最後に齋藤投手が「絶対に日本シリーズここでするぞー！」と声をあげると、ファンからも「おー！」と大きな声があがりました。