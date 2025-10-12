¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡13Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬Ìä¡¡¿Í¼Á²ÈÂ²¤ËÌÌ²ñ¡¡¥¬¥¶ÏÂÊ¿¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëµÄ²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Í¼ÁÁ´°÷¤¬13Æü¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤äÃæÅìÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤â½ÐÀÊ¡£¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñµÄ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥·¥·ÂçÅýÎÎ¤¬¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ê¤É20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÂÊ¿¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
