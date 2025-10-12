収納力も背負い心地も文句なし！【コールマン】のタウン用バックパックがAmazonで販売中！
街もアウトドアもこれひとつ！軽量×多機能の【コールマン】リュックがAmazonで販売中！
年齢・性別問わずに使えるシンプルさ、豊富なカラーとサイズ展開が人気の「WALKER(ウォーカー)シリーズ」が22年リニューアル。タウンユース、アウトドア、通学、ビジネスシーンなどマルチに活躍するアイテムでアクティブな毎日をサポートしてくれる。
通勤・通学にぴったりな25Lサイズで、ノートPCやペットボトルなどもすっきり収納できる。
撥水加工とジッパーフラップ仕様で、雨の日も安心して持ち歩ける設計になっている。
背面とショルダーベルトに通気性の良いメッシュ素材を採用し、快適な背負い心地を実現している。
メイン収納のほかにも豊富なポケットがあり、小物整理や出し入れがしやすい構造になっている。
