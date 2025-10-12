並んで謝罪会見？2匹の猫が見せた神妙すぎるツーショットに笑い広がる

カメラの前に静かに並ぶ2匹の猫。その表情はなぜか神妙で、今にも「えー、この度は誠に申し訳ございませんでしたニャ」……とでも言い出しそう。まるで企業の謝罪会見のような雰囲気を漂わせる一枚ですが……いったい何があったのでしょうか？

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

写真に写るのは、茶トラの茶々くんと、白黒模様のこもちゃん。茶々くんはピンと背筋を伸ばしてカメラを見つめ、一方のこもちゃんはうつむき、頭を下げるような仕草を見せていますが……もちろんこれは謝罪の様子ではありません。

飼い主さんによると「何故か横並びでこっちを見てたので、すぐさま撮影したところ……顔が謝罪会見になってたので笑ってしまいました」ということで、偶然にも完璧な会見フォーメーションが誕生したところを、すかさず捉えたものであるようです。

撮影当時の心境を改めて聞くと、「謝罪会見なのか、おやつくれのおねだり会見なのか考えましたが、何でそんな顔してんのーってとりあえず笑いました」とのこと。真剣な表情の理由は、もしかしたらおやつ待ちだったのかもしれません。

投稿には「完全にYouTubeの謝罪動画」「字幕で“本当に申し訳ございませんでした”って入れたい」といったコメントが相次ぎ、集まったいいねの数は8万超。本物の謝罪会見っぽさに多くの人が笑いをこらえきれなかったようです。

インタビューの最後に「もしも2匹が謝罪会見を開くとしたら？」たずねてみると、飼い主さんは笑いながらこう答えました。

「そうですね……『毎日かわいくてごめんなさい』ですね」

確かに、これだけかわいければ謝罪も納得です。

＜記事化協力＞

ちぼさん（@KomoChibo）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025101202.html