今週の【新規公開(IPO)銘柄】ライオン事務、テクセンド、ユーソナー 今週の【新規公開(IPO)銘柄】ライオン事務、テクセンド、ユーソナー



●10月15日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<423A> ライオン事務器 東証スタンダード 卸売業

【事業内容】

文具・事務用品、オフィス家具および事務機器の製造販売、オフィス環境の

デザイン・施工・内装工事、ICT（情報通信技術）機器の文教市場向けの販売、

ならびにeコマース



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年 9月期 34894 1089 1168 762 3.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】みずほ証券



【公募・売り出し】

公募150万0700株、売り出し276万5700株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し63万9900株を実施する。

【公募・売り出し価格】 213円



【調達資金の使途】基幹システムへの投資。



●10月16日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<429A> テクセンドフォトマスク 東証プライム その他製品

【事業内容】

フォトマスクの製造・販売



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 117974 28199 30771 9945 90.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



【公募・売り出し】

公募700万株、売り出し3913万3200株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し607万0300株を実施する。

【公募・売り出し価格】 3000円



【調達資金の使途】借入金の返済、フォトマスク生産工場・設備の新設。



●10月17日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<431A> ユーソナー 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

データベース＆マーケティング支援業務



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 6074 910 909 634 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

公募5万株、売り出し226万5000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し34万7200株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2000円



【調達資金の使途】人件費、広告宣伝費、システム開発費。





株探ニュース

