●10月15日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<423A> ライオン事務器　　　　　　東証スタンダード　卸売業　　　　
　【事業内容】
　　文具・事務用品、オフィス家具および事務機器の製造販売、オフィス環境の
　　デザイン・施工・内装工事、ICT（情報通信技術）機器の文教市場向けの販売、
　　ならびにeコマース

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 9月期　　34894　　　　1089　　　　1168　　　　 762　　　　3.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募150万0700株、売り出し276万5700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し63万9900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　213円

　【調達資金の使途】基幹システムへの投資。

●10月16日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<429A> テクセンドフォトマスク　　東証プライム　　　その他製品　　
　【事業内容】
　　フォトマスクの製造・販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　 117974　　　 28199　　　 30771　　　　9945　　　 90.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

　【公募・売り出し】
　　公募700万株、売り出し3913万3200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し607万0300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3000円

　【調達資金の使途】借入金の返済、フォトマスク生産工場・設備の新設。

●10月17日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<431A> ユーソナー　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　データベース＆マーケティング支援業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 6074　　　　 910　　　　 909　　　　 634　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し226万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し34万7200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2000円

　【調達資金の使途】人件費、広告宣伝費、システム開発費。


株探ニュース