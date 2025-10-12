和歌山県有田川町の「ノムクラフト」でクラフトビールを醸造する代表の金子巧さん（左端）。左から3人目は中村準也さん＝8月

和歌山県中部に位置する有田川町で、移住者たちがビール醸造所を開業し、「世界一のクラフトビール」に挑戦している。米国や英国出身者もいる多国籍集団は、海外の品評会で賞も獲得。代表の金子巧さん（36）は「自分たちのビールのファンを増やし、町の発展にも貢献したい」と意気込む。（共同通信＝菅家光太）

8月中旬、有田川町のクラフトビール「ノムクラフト」の醸造所。約20個の大きなタンクが置かれた敷地内では、3人のメンバーが英語で意思疎通しながら、約千リットルの仕込みを進めた。風味が悪くなる酸化に細心の注意を払いながら、糖度の測定や味見もして調整。英国で醸造技術を学んできた中村準也さん（30）は「今日は完璧な醸造ができた。おいしくなるのは間違いない」と笑顔を見せた。

愛知県豊橋市出身の金子さんは、海外を旅するバックパッカーだったが、2017年に知人の紹介で初めて有田川町を訪れた。その際、日本でのビール造りを夢見ていた2人の米国人が、水質の良い同町でのプロジェクト始動に向け動いていた。世界各地でビールを飲んできた金子さんも「多くの人にクラフトビールの良さを知ってもらいたい」と共鳴。3人は2019年、町の保育所だった建物の一角にビール醸造所を開業した。

現在は、いずれも他県や海外からの移住者5人で世界一のビールを追求している。2024年にはシンガポールで開催されたアジア最大規模のビールの品評会で、部門の「審査員長賞」を受賞。金子さんは「正しい方向に向かっているという、良いモチベーションになった」と喜びを語る。醸造所を拡張し、大阪市にノムクラフトを飲める直営店もオープンした。

県外への出荷が大部分を占める一方、「町に愛される会社でないと長く持続しない」との思いからビアガーデンなど町でのイベントも開催。ふるさと納税の返礼品にも採用されている。金子さんは「おいしいビールを提供することで、たくさんの人にこの町に来てほしい」と話す。

◎クラフトビール

クラフトビール 明確な定義はなく、大手ビールメーカーに対し、小規模醸造所が造るオリジナリティーのあるビールを指すことが多い。1994年の酒税法改正で製造免許の取得要件が緩和され、小規模事業者が参入しやすくなった。日本地ビール協会によると、全国でクラフトビールの醸造所は増加しており、2025年4月1日時点で905カ所に上る。

和歌山県有田川町の「ノムクラフト」でクラフトビールを醸造する中村準也さん＝8月

和歌山県有田川町の「ノムクラフト」でクラフトビールを醸造する代表の金子巧さん＝8月